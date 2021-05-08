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İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti

Seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmek bir yana dursun AK Parti döneminde yapılan projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahiplenen ve pişkinlikte sınır tanımayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bu kez şaşırtan bir itiraf geldi. Daha önce Kadir Topbaş döneminde yapılan mevsimlik seranın üstüne konan İmamoğlu, yaptığı paylaşımla kendi kendini yalanladı.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:34
İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti

Seçildiği günden bu yana hizmet üretmek yerine AK Parti döneminde yapılan hazır projelerin üstüne konan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez şaşırtan bir itirafta bulundu.

Geçtiğimiz 9 Nisan'da AK Parti'nin 2015 yılında hizmete sunduğu mevsimlik serayı utanıp sıkılmadan kendisi yapmış gibi gösteren İmamoğlu, şov kokan hareketler sergilemişti. Kadir Topbaş döneminde projelendirilip 2015 yılında hizmete alınan mevsimlik seranın yeniden açılışını yapan İmamoğlu'nun pişkinliği vatandaşları isyan ettirmişti.


Öte yandan İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendi kendini yalanladı. Projeyi kendisi yapmış gibi kamuoyuna lanse eden İmamoğlu bugün yaptığı paylaşımda ise istemeden tesisin kendisinden önce yapıldığını itiraf etti.

Seranın kendilerinden önce çürümeye terk edildiğini iddia eden İmamoğlu paylaşımında 'Çürümeye yüz tutmuş bir tesis İstanbul'un tarımını canlandıran bir fide serasına nasıl dönüştü?' ifadelerini kullandı.

Üretimi bizzat İmamoğlu durdurmuştu

2015'ten 2019'a kadar kesintisiz olarak hizmet veren serada üretim bizzat CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. Metruk halde bırakılan sera 2 yıl sonra ancak açılabildi.

Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde, çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesi hazırlandı. Kemerburgaz'da yapımına başlanan proje 18 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışla hizmete alındı.

Açıldığı günden bu yana serada üretim kesintisiz devam etti. Ancak 2019 yılında CHP'nin başa gelmesiyle çalışmalar durduruldu. 2 yıldır ihmal edilen sera, metruk bir halde kaderine terk edildi.

Kendisi yapmış gibi gösterdi

Daha sonra İmamoğlu, çalışmaları durdurup 2 yıldır işlevsiz bıraktığı serayı yeniden açtı ve Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi sanki kendisi yapmış gibi pazarladı.

Ak PartiKadir Topbaş

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