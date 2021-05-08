Dogecoin’de sert yükseliş!

Dogecoin’in kader günü olarak adlandırılan 8 Mayıs 2021 büyük önem arz ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın TSİ 18:30’da NBC ekranlarında Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.



BİR GÜNDE DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 YÜKSELDİ



Dogecoin 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10, Türk Lirası bazında da yüzde 25 oranında yükseliş kaydetti.





