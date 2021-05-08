Dogecoin’de sert yükseliş!

Kripto para birimleri arasında popülaritesini artıran Dogecoin yeni rekorlar kırmaya başladı. Bu akşam NBC’de yayımlanacak olan Elon Musk’ın SNL programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Beklentiler dahilinde Dogecoin 0.739 dolara kadar yükseldi.
Dogecoin’in kader günü olarak adlandırılan 8 Mayıs 2021 büyük önem arz ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın TSİ 18:30’da NBC ekranlarında Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.
BİR GÜNDE DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 YÜKSELDİ
Dogecoin 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10, Türk Lirası bazında da yüzde 25 oranında yükseliş kaydetti.