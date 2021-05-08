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DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı!

MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütünün "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ'ın sözde Bomba Timi Komutanı da yer alıyor. İşye son dakika haberinin detayları...

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:06
DEAŞ'ın kritik ismi yakalandı!

MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütünün "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda; terör örgütü DEAŞ'ın Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sözde "Bomba Timi Komutanı" olan Muhammet H.Al D. de ve yardımcıları yakalandı. Şüphelilerin arasında terör örgütü DEAŞ'ın "Ebu Şehit" kod adlı sözde emiri ile terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularına sahte pasaportlar temin eden "Ebu Samir El Tedmuri" kod isimli terörist de gözaltına alındı.

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı bulunan sekiz kişinin İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 10 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde; yatak bazasının altında bir poşete saklanmış halde terör örgütü DEAŞ adına toplanmış yüklü miktarda döviz bulundu. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Bomba Timi Komutanı" olan Mohammed H.Al D. ve sözde yardımcıları da operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sözde "Teğmen" rütbesi ile Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın adına faaliyetler yürüttüğü, terör saldırıları için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği öne sürüldü. Şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyelerine bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim verdiği de iddia edildi.

SÖZDE SAĞLIK EMİRİ DE YAKALANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde yakalanan şüphelilerden birinin ise Suriye uyruklu kişilere sözde sağlık hizmeti vererek terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği öne sürülen "Ebu Şehit" kod adlı Abdulcabbar B. olduğu öğrenildi. Abdulcabbar B.'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olduğu öne sürüldü. Yakalananlar arasında; "Ebu Samir El Tedmuri" kod adlı Zekeriya K. da bulunuyor. Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerine sahte pasaport düzenlediği ve farklı ülkelere çıkmalarını sağladığı iddia ediliyor.

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