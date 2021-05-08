Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İsrail'in Mescid- Aksa'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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