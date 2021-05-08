AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki!

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.



Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.



53 FİLİSTİNLİ YARALANDI



Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.



Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.



İsrail'in bu tutumunun tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşım olduğunun altını çizen Ömer Çelik, günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldığını ifade etti.



ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ



Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün uluslararası olarak belirlendiğini söyleyen Çelik, dünyanın bu duruma neden sessiz kaldığını sordu.



BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR



"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.