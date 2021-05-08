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AB'den İsrail'e Kudüs'te 'gerginliği azalt' çağrısı

Avrupa Birliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Kudüs'te gerginliğin azaltılması çağrısı yapılarak, "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 17:40
AB'den İsrail'e Kudüs'te 'gerginliği azalt' çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından işgal altındaki Kudüs'teki şiddete yönelik açıklama geldi. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda, "İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Doğu Kudüs'te gerilim ve şiddet tehlikeli bir şekilde arttı. Dün gece Harem-i Şerif'te çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan ciddi çatışmalar yaşandı. Şiddet ve kışkırtma kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi. Açıklamada, "Mescid-i Aksa çevresindeki kışkırtma eylemlerinden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir. Tarafların siyasi, dini ve topluluk liderleri itidal ve sorumluluk göstermeli, bu değişken durumu yatıştırmak için her türlü çabayı göstermelidir" ifadelerine yer verildi.

"Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması ciddi endişe kaynağı"
Filistinli ailelerin de durumuna dikkat çekilen açıklamada, "Şeyh Cerrah ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasına ilişkin durum da ciddi endişe kaynağıdır. Bu tür eylemler uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışıdır ve yalnızca sahadaki gerilimleri körüklemeye hizmet eder" denilerek İsrail'in eylemi sert bir dille eleştirildi.

İsrail

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