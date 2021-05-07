Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyon devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.