MSB paylaştı! Nefis kareler...!!!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 fırkateynimizin geçiş eğitimi yaptığı duyuruldu.







Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer verilen paylaşımda, 2 fırkateynimizin geçiş eğitimi gerçekleştirdiği aktarıldı.







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimiz ve İspanyol ESPS MENDEZ NUNEZ fırkateyni, 04 Mayıs 2021'de TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz ile geçiş eğitimleri icra etmiştir.