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HDP'nin verdiği desteğin bedeli mi bu? Mansur Yavaş'tan şehit yakınlarına ve gazilere yol işkencesi

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin verdiği destekle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş skandallarına bir yenisi daha ekledi.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 12:35
HDP'nin verdiği desteğin bedeli mi bu? Mansur Yavaş'tan şehit yakınlarına ve gazilere yol işkencesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş, bu vatan için canlarını veren şehitlerin ruhunu, gazilerin de bedenini sızlatıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi'nin önünü "Cadde asfatlanacak" diye kazdıran Yavaş, aradan aylar geçmesine rağmen bir adım dahi atmadı.

Vakıf Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar şunları söyledi:

Bu çileyi kahramanlar hak ediyor mu? 35 günde köprülü kavşaklar yapıldı. Aylardır bir cadde tadilatı bitmedi. Artık kasıt arıyoruz.

Kapımızın önü 1.5 aydır bu vaziyette. 20 gündür doğalgazımız yok. Telefon kablosunu 4 kez aynı yerden kopardılar. Elektrik kablosu 3 kez kopar mı, doğalgaz borusunu 2 kez patlattılar. Sanki vakfımıza Mansur Yavaş bir ceza veriyor.

Tekerlekli sandalyeli gazimiz geliyor, içeri giremiyor. Protezli gazi içeri girene kadar zorlanıyor. İttifak yaptığı partinin kol kola girdiği HDP/ PKK tarafından mı talimat alıyor da gazilere bu çileyi reva görüyor.

Biz dağlarda gezmiş, taş üzerinde yatmış insanlarız. Bizim için önemli değil ama gururumuza dokunuyor. Bunların ne milliyetçiliği, ne vatan severliği, ne de hizmet aşkı var.

Mansur Yavaş

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