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Hastanelerin 20yearschallange'ı

Sosyal medya akımı 20yearschallange, Türkiye'nin de 20 yıl öncesini akıllara getirdi. Özellikle sağlık alanında geçmişi hatırlatan kareler akımla beraber sosyal medyada paylaşıldı.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 09:38
Hastanelerin 20yearschallange'ı

Sosyal medyada her gün yeni bir akımla kullanıcılar kendilerini ifade ediyor.

Son birkaç günde ise insanlar, sosyal medyanın challange (meydan okuma) geleneğinden hareketle, 20yearschallange etiketiyle 20 yıllık değişimlerini fotoğraflarla paylaşırken sosyal medyada nostalji rüzgarları esiyor.

Bu akıma sanat ve siyaset camiasından birçok isim katılarak 20 yıl önce çekilen fotoğraflarını paylaştı.

TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK DEĞİŞİMİ
İnsanların yıllar içindeki değişimi, işin eğlence ve magazin boyutuyla kalırken bir yandan da Türkiye'nin 20 yıllık serüveni akıllara geldi.

Türkiye'nin 20 yıllık değişiminde ise alt yapı yatırımları, ulaşım, yerli ve milli savunma araçlarının üretilmesi gibi birçok yenilik var.

Fakat en bu değişimlerin en belirgin olanı, toplumun hemen bütün katmanlarında hissedileni ise sağlık alanındaki fark.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci de 20yearschallange akımını bu değişime uyarlayarak '20 Yıl Önce Türkiye' etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Dr. Birinci'nin paylaşımında, 20 yıl öncesine ait hastane koridorlarında bekleyen hastaların fotoğrafı ve günümüzden, Mersin Şehir Hastanesi'nden bir kare yer aldı.

Birinci'nin Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımların ardından diğer kullanıcılar da aynı etiketi kullanarak Türkiye'nin 20 yıl öncesine ait fotoğraflar paylaşmaya başladı

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