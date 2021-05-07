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Bayram öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor

Üreticilere Ramazan Bayramı öncesi can suyu olacak destek ödemesi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada “Üreticilerimize bayram öncesi toplam 1.524.264.577 tl destek ödemesi yapacağız" diye konuştu. Ödemelerin T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılacağı bildirildi.

Ekonomi / 7 Mayıs 2021 Cuma 12:39
Bayram öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bayram öncesi üreticileri sevindiren açıklamayı yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Ülkemiz, milletimiz için, üreticilerimiz üretmeye devam ederken; bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim.

7 Mayıs cuma günü saat 18.00 itibariyle,

-Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında, 418 bin 61 üreticimize 854.011.077 lira,

-Fububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında, 106 bin 687 üreticimize 251.797.606 lira,

-Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında, 64 üretici firmaya da 37.880.453 lira,

Olmak üzere toplamda 1.143.689.136 tl'lik destek ödemesini, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız.

Ayrıca;

-Süt destekleme ödemesi kapsamında, 233 bin 129 üreticimize, 222.634.301 lira,

-Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında, 58 bin 359 üreticimize 108.809.745 lira,

-Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49.131.395 lira,

olmak üzere toplam 380.575.441 TL'lik destek ödememizi de bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız.

1.5 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1.524.264.577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun…

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