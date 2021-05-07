Bak sen şu İngiliz'e! Final İngiltere'de oynansın diye...!!!

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi.



İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 7 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'in de kırmızı listeye dahil edileceğini söyledi.



İNGİLTERE'DEN KIRMIZI LİSTE KARARI



Türkiye bu listede zorunlu karantina uygulamasının gerektiği ülke olarak yer alıyor.



Buna göre Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"



Ulaştırma Bakanı ayrıca, ülkesinin, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapabileceğini söyledi.



Bakan, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli" ifadelerini kullandı.



"UEFA'NIN CEVABINI MERAKLA BEKLİYORUZ"



Shapps ayrıca, "İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz." dedi.



İngiliz hükümetinin de Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA ile görüşmeler yaptığı ve UEFA'ya bu konuda ciddi bir baskı yapıldığı öğrenildi.