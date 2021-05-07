USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Bak sen şu İngiliz'e! Final İngiltere'de oynansın diye...!!!

İngiltere, zorunlu karantina uyguladığı ülkeler arasında Türkiye'yi de ekledi.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 23:15
Bak sen şu İngiliz'e! Final İngiltere'de oynansın diye...!!!

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 7 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'in de kırmızı listeye dahil edileceğini söyledi.

İNGİLTERE'DEN KIRMIZI LİSTE KARARI

Türkiye bu listede zorunlu karantina uygulamasının gerektiği ülke olarak yer alıyor.

Buna göre Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Ulaştırma Bakanı ayrıca, ülkesinin, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Bakan, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN CEVABINI MERAKLA BEKLİYORUZ"

Shapps ayrıca, "İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz." dedi.

İngiliz hükümetinin de Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA ile görüşmeler yaptığı ve UEFA'ya bu konuda ciddi bir baskı yapıldığı öğrenildi.

MaldivlerİngiltereNepal

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement