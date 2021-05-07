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ABD'den Flistin'deki işgale sert tepki!

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Güncel / 7 Mayıs 2021 Cuma 22:29
ABD'den Flistin'deki işgale sert tepki!

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Şeyh Cerrah'ta Araplar ile Yahudiler arasında kavga çıkmış, olayda Yahudi yerleşimcilere ait bir araç ateşe verilmişti.

Bunun üzerine Yahudi yerleşimcilerin belirsiz hedeflere ateş açtığı, polisin, aracın ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de iki Yahudi yerleşimcinin ellerindeki silahlarla etrafa ateş açtıkları görülüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, kendilerine ait aracı ateşe veren Filistinli sivil gençlere karşı silah kullandı.

İsrail polisinden de yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan olaylarda bir aracın ateşe verildiği ve protesto eyleminin şiddet eylemlerine dönüştüğüne dikkat çekildi.

OLAY

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler ile etrafta bulunan Yahudi yerleşimciler arasında iftar vakti kavga yaşanmıştı.

İsrail'in, evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurmuştu.

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Bu sırada Yahudi yerleşimciler, iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başlamıştı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşanmış, iftar masaları dağılmıştı.

FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle 'anlaşmaları için' perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

İsrail

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