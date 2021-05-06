USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Moderna'nın Üst Yöneticisi'nden korkutan sözler!

ABD'li ilaç firması Moderna’nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
Moderna'nın Üst Yöneticisi'nden korkutan sözler!

ABD'li ilaç firması Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğindeki firmanın kazancıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bancel, "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Kovid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bancel, Kovid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti.

İLK ÇEYREKTE 1,7 MİLYAR DOLARLIK AŞI SATIŞI

Öte yandan Bancel, Moderna'nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Kovid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara "aktif olarak" katıldıklarını bildirdi. Alman BioNTech ile ortak çalışan ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından hafta başında yapılan açıklamada da 2021'de Kovid-19 aşılarında 26 milyar dolarlık satış öngörüldüğü belirtilmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement