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Eski Bakan Erhan vefat etti!

Eski Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20’nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 21:01
Eski Bakan Erhan vefat etti!

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938’de Balıkesir’in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. 15, 19 ve 20’nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50’nci Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erhan’ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

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