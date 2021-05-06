Canan Kaftancıoğlu nasıl il başkanı oldu?

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu, Canan Kaftancıoğlu'nun nasıl il başkanı seçildiğini anlattı.



"GENEL BAŞKAN MÜDAHALEDE BULUNDU"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı seçildiğini belirten Mustafa Kemal Çiçek, şu ifadeleri kullandı:



CHP ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle Kaftancıoğlu seçildi | Video



"Canan Kaftancıoğlu'nun hangi koşullarda il başkanı olduğunu yakın tarihi gözümüzün önüne getirdiğimizde ortaya koyabiliyoruz. O dönemin il başkanı Cemal Bey, seçimin favorisi olarak görülürken, Genel Başkan'ın müdahalesiyle, o müdahalenin de direkt olarak yapıldığı yer Beylikdüzü ilçesinin delegelerine yönelik olan. O zaman Beylikdüzü'nün ilçe başkanı kimdi? Onu ortaya koyabiliriz. Seçimi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu değerlerle hiçbir sorunu olmayan Cemal Bey alacakken, devreye Genel Başkan'ın girmesi ve birkaç delegenin yer değiştirmesiyle (Bunun Beylikdüzü delegeleri olduğunu herkes biliyor.) İstanbul İl Başkanı yapıldı."