Bakan Elvan'dan önemli mesajlar!

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



2020'yılın başından itibaren Korona hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Tarihimizin belki de en büyük sorunlarından biriydi. Şubat-Mart aylarında şöyle bir tablo çıktı; Ülkeler dedi ki havaların ısınmasıyla birlikte bu süreçten kurtulacağımızı söyledi. DSÖ ise tam tersi bu sürecin devam edeceğini söyledi. 2020 yılının 2. çeyreğinden itibaren inanılmaz bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı hep birlikte gördük.



Ekonomik açıdan küresel büyümeye baktığımızda yüzde 3,13'lük bir daralma söz konusu. Başka ülkelerde %4.17'lik bir daralma söz konusu. Tedarik zincirlerinde inanılmaz sorunların ortaya çıktığını görüyoruz.



KORONAVİRÜS ÜLKE EKONOMİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?



Bu süreçte Merkez Bankaları genişlemeye gittiler. Özel kesimin borçlarını dahil ettiğimizde 24 trilyon dolarlık borçlanmada bir artış söz konusu. Devletlere baktığımızda %100'e yakın. Ciddi bir borçlanma gerçekleşti. Herkes zorlanıyor.



Hayatımızda ilk defa karantina nediri yaşamak zorunda kaldık. Birçok ülke kapandı. Böyle bir süreci geçirdik. Bu süreçte de işçi, esnaf kesimi ciddi bir rahatsızlık oldu küresel ölçekte. Bu sorunlar sadece Türkiye'deymiş gibi bakış açılarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Salgın başladığından beri 114 milyon insan işsiz kaldı. Bu sorunu tüm ülkeler yaşıyor.



2021 yılı ile birlikte nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Ekonomik aktivitede daralma söz konusu oldu. Küresel ölçekte bir büyüme bekleniyor. Ekonomik aktiviteye şu an oldukça canlı. Sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik aktiviteler canlı. Üretim ve ticaret itibari ile kriz öncesi dönemden daha iyi konumda olduğunu ifade etmek istiyorum.



'UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK'



Bu yıl borçlanma devam ediyor. Dünya borçlanma problemi ile yüzleşmek zorunda. Nasıl bir yaklaşım içinde olacak ülkeler? Sistem nasıl dönecek? Kovid'in getirdiği bir başka husus da insanların artık dijitalleşmeye daha çok önem verdiğini görüyoruz. Beklediğimizin ötesinde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Türkiye dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attı. Uzaktan çalışma yine en önemli hususlardan biri olacak. Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum.



TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİ!



Türkiye pandemi döneminde çok başarılı bir sınav verdi.



