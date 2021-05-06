AB'nin basın toplantısına THY uçağı damga vurdu!

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhely ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın düzenlediği basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait bir uçak damga vurdu.



Varhelyi, AB tarafından Arnavutluk'a gönderilen 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile basın toplantısı düzenledi.



TOPLANTI SIRASINDA ARKADAN THY UÇAĞI GEÇTİ



Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.



Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines, ürün yerleştirme" gibi yorumlar yapıldı.



"TANRI MİSAFİRİ OLDUK"



Konuya ilişkin paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ,Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kastederek "Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.



Ekşi şunları söyledi:



"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu."





