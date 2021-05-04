Tevfik Göksu'dan ABB ve İBB'ye bomba eleştiri!

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.



Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP’li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara’yı çökerttiler." dedi.



CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖKÜYOR!



İstanbul'un 26'ncı sıradan 34'e, Ankara'nın ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya gerilediğini vurgulayan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı, "CHP'li belediyeler çöküyor" ifadelerini kullandı.