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Melih Gökçek İBB ve ABB'nin maskesini böyle düşürdü!

Melih Gökçek, A Haber'de katıldığı programda CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maskesini bir kez daha düşürdü.

Güncel / 4 Mayıs 2021 Salı 00:24
Melih Gökçek İBB ve ABB'nin maskesini böyle düşürdü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yönetiminden Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri hizmetsizlikleriyle 2020 Global Şehirler Raporu'nda açıklanan şehirler arasında iki yılda o listede gerilere düştü. 

A Haber'de yayınlanan bir programa konuk olan Melih Gökçek, İBB ve ABB'nin maskesini bir kez daha düşürdü. Belediyelerin hizmet yerine sadece algı yönetimleriyle yönetildiğini söyleyen Gökçek, 'Covid-19'un Türkiye'de bu kadar hızlı yayılmasının sebebi ABB ve İBB'nin toplu taşıma politikasıdır.' dedi.

MASKEDEN 14 MİLYON TL VURGUN

Gökçek şöyle devam etti: 'İstanbul ve Ankara'da maskede 14 milyon TL vurgun yapıldı. Ankara'da kömürde de vurgun yapılıyor, koronavirüs yardımı adı altında yapılan yardımlar sembolik. Şeffaflık üzerinden duyar kasan Mansur Yavaş, şirket hesaplarını komisyondan kaçırdı. Halk Ekmek'i 70 Milyon TL zarara soktular. Ankara'da 3 kere kar yağdı üçüde başarısızlık, birinde barı başarılı ol. Belediye içerisinde kendilerinden olmayanlara mobbing uygulayıp işten çıkmaya zorluyorlar. Namus sözü verdiler ama binlerce kişi işten attılar. Ankara duruyor ilerlemiyor. Benim döneminde dikilen ağaçları kesiyorlar. Yeşili katlediyorlar.' ifadelerini kullandı. 

ANKAPARK GERÇEĞİ

Programda Yavaş yönetiminin Ankapark ile ilgili yaptığı spekülasyonlara da değinen Gökçek, '750 milyon dolar diyorlar yalan 450 milyon dolardır. Avrupa'da daha pahalı örnekleri var. Şimdi de kalkmış ben orayı işleteceğim kullancağım diyor. Şimdi de kullansana bu nasıl bir kıskançlıktır' ifadelerini kullandı. 

Mansur YavaşMelih Gökçek

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