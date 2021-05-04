Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti Görüşmenin fotoğrafları Miçotakis'i üzecek...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Geçtiğimiz günlerde Miçotakis ile de görüşen Muhammed El-Menfi'nin rahat ve dikkate almaz tavırları çok konuşulmuştu. Çavuşoğlu ve Akar ile olan görüşmede ise saygıda kusur etmemeleri dikkat çekti.