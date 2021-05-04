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Kontrolden çıktı! Dev roket dünyaya düşüyor

Çin yörüngeye fırlattığı Long March 5b isimli roketin kontrolden çıktığını ve dünyaya düşeceğini açıkladı.

Dünya / 4 Mayıs 2021 Salı 11:06
Kontrolden çıktı! Dev roket dünyaya düşüyor

Çin'in yörüngeye fırlattığı 'Long March 5b' isimli roketi için uyarı yapıldı.

Gökbilimci Jonathan McDowell, SpaceNews'a yaptığı açıklamada roketin kontrolden çıktığını ve planlanan güvenli alanın dışına düşebileceğini belirtti.

Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.

New York, Madrid ve Pekin gibi kentlerin ise risk altında olduğunun altı çiziliyor.

2024'ten sonra tek olacak
Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti.

Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görevi 2024'te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024'ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

'Tienhı' modülünün ardından, 'Vıntien' (Gökleri Aramak) ve 'Mıngtien' (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda 'Şüntiyen' (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

KanadaJaponya

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