İmamoğlu'nun at rezaletinde günah keçisi bulundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevinden alındı.



Sabah'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 16.04.2021 tarihinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fevzi Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıdır" ifadeleri yer alıyor.



Fevzi Karaağaç; 2010-2012 arasında Maltepe Belediyesi'nde Başkan Danışmanı oldu. 2012 yılında ise Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak atandı.



ADALAR İLÇESİNDEKİ ATLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMİŞTİ



Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.







AKPOLAT, ATLARLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunmuştu.

Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekmişti.



ATLAR, ÇİP NUMARALARI VERİLEREK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TESLİM EDİLDİ



Adalar'da çıkarılan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların hepsinin Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiplendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çip numaraları verilerek teslim edildiği öğrenildi.



ATLAR ÖLSE BİLE ÇİP NUMARALARI DÜŞÜRÜLMEK ZORUNDA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at öldüğünü açıklamıştı. Hiçbir atın kaybolamayacağı, atların ölse bile çip numaraların düşürmek zorunda olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir organizasyon yapmadan atları Adalar ilçesi dışına çıkardığı öğrenildi. Atların hangi il veya ilçeye sevk edildiyse o ilin il veya ilçe tarım müdürlüğü tarafından atların çipleri okutulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alan kişinin adına kaydedilmek zorunluluğu olduğu ifade edildi.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AT VE EŞEKLERE MİKROÇİPLİ TAKİP



Tarım ve Orman Bakanlığı; 31 Aralık 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçmiş; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlendi ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlandı.



ALTUNAY: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP"



AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.



"224 AT ÖLMÜŞTÜR"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.



KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"



AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.