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İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple analisti Ming-Chi Kuo?ya göre şirketin birinci nesil katlanabilir telefonunun ilk kez piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı. Analist Kuo, şirketin 2023'te 8 inç QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED ekrana sahip katlanabilir bir iPhone piyasaya süreceğini belirtirken Apple?ın, 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağı tahminleri yapıldı.

Teknoloji / 4 Mayıs 2021 Salı 10:19
İlk katlanabilir iPhone ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple analisti Ming-Chi Kuo?ya göre şirketin birinci nesil katlanabilir telefonunun ilk kez piyasaya çıkacağı tarih sızdırıldı. Analist Kuo, şirketin 2023'te 8 inç QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED ekrana sahip katlanabilir bir iPhone piyasaya süreceğini belirtirken Apple?ın, 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağı tahminleri yapıldı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple?ın katlanabilir birinci nesil telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair yeni bir bilgi aldığını bildirdi.

Kuo, ilk katlanabilir telefonun 2023?te piyasaya sürüleceğini iddia etti. Daha önce Samsung ve Huawei tarafından piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefon ile ilgili Apple daha önce birçok patent satın aldığını bildirmişti.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple?ın yatırımcılarına göndermiş olduğu bir nota atıfta bulunarak ilk katlanabilir Iphone?u 2023 yılında göreceğimizi söyledi. 8 inç boyutunda olması beklenen katlanabilir IPhone?un çözünürlük kalitesinin QHD+ olacağı bildirildi.

Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili açıklamada bulunan ünlü analist, tüm akıllı telefon devlerinin bu alana eğilmek zorunda olduklarını söylerken, katlanabilir IPhone‌?un geliştirmenin 'henüz resmi olarak başlamadığını' söyledi.

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