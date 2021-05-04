HİSAR-A füzesi menzili ne kadar? HİSAR-A füzesi özellikleri nedir? Testi başarıyla geçti

HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.



Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.



Geçmiş dönemlerde de HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi.



Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı HİSAR Projeleri kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri'nde bu atış faaliyeti ile sistem başarımı kanıtlandı.





Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemlerin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. ASELSAN ve ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nin ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor



Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.





Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-A Füzesi)

Sistem Önleme Menzili: 15 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm

Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

Çift Kademeli Roket Motoru

Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI "SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ"



Hisar'ı milli ve yerli olarak geliştirdik. Dünkü testte Hisar alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi başarıyla imha etmiştir. Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot'u varsa bizim de Siper'imiz olacak. Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var.



Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı.