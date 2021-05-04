Hindistan varyantı 15 kat daha ölümcül!

Hindistan, koronavirüs salgınında en ölümcül dönemi yaşıyor. Ülke genelinde şimdiye dek 222 bin 408 kişi hayatını kaybederken son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 438 kişi olarak belirlendi. Sağlık sisteminin adeta çöktüğü ülkede hastalara yer bulunamazken, solunum cihazı ve doktor yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedenler, günlük ölüm oranlarında ciddi bir yeri kaplıyor.



YENİ VARYANT 15 KAT DAHA ÖLÜMCÜL!



Koronavirüs fırtınasıyla sarsılan ülkede oluşan ağır tablodan sorumlu olan yeni tip koronavirüs varyantına ilişkin yapılan flaş bir açıklama ise, dünyanın geri kalanı için ciddi bir öenm taşıyor. Hint bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki dramatik tablonun oluşmasına neden olan N440K varyantının yeni bir türü, çok daha büyük bir tehlike taşıyor.



3 GÜN İÇİNDE YATAĞA MAHKUM EDİYOR



Ülkede en dramatik rakamların kaydedildiği Visakhapatnam kentinde görülen ve Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) tarafından A.P. strain olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantının, öncellerine göre 15 kat daha ölümcül olduğu tespit edildi. Ülkede daha önce görülen tüm koronavirüs varyantlarından çok daha agresif olan A.P. strain'in çok daha kısa bir kuluçka ömrüne sahip olduğu açıklandı. Vücuda girdikten sonra 3 ila 4 gün arasında en şiddetli etkisini gösteren bu yeni varyantın, ülkede son haftalarda görülen dramatik tabloya neden olduğu sanılıyor.



ÇOK DAHA BULAŞICI



Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede daha önce görülen tüm koronavirüs türlerinden daha ölümcül olan A.P. strain varyantı, hastaları 3 ila 4 gün içinde solunum cihazına mahkum ediyor. Diğer türlere göre çok daha kısa temas süresinde çok daha bulaşıcı özelliğe sahip olan bu varyantın dünyaya yayılması halinde oluşabilecek yeni bir küresel salgın ise, yeni bir dalga endişelerini de beraberinde getiriyor.