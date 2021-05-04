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Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs gösterileri sırasında evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak, selam veren Aksaraylı Ayşe Teyze, sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünya / 4 Mayıs 2021 Salı 09:27
Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs gösterilerinde bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda göstericilerden ve polis ekiplerinden yaralananlar olduğu kaydedilirken, Aksaraylı Ayşe teyze bu yılki etkinliklere damga vurdu.

Berlin'de 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz'ın göstericilerden de aynı tepkiyi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, Berlin'de en çok paylaşılan sosyal içerikler arasında yer aldı.

İlk başta balkona çıkmayı planlamadığını fakat güneşi görünce balkona çıkmaya karar verdiğini belirten Ayşe Şaşmaz, 'Önce balkona çıkmak aklımda falan yoktu' ifadelerini kullandı. Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, 'Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Sonra ben de onlara el salladım, öpücük attım. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım. Onlar bana öpücük atıyor, ben onlara öpücük atıyorum. Sanki onların içindeyim' dedi.

1973 yılından bu yana Berlin'de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti.

Şaşmaz, sosyal medya görüntülerinin Londra'da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını kaydetti. Londra'dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu söyleyen Şaşmaz, 'Ben zaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk ayırt etmem. Ben öyle bir insanım, inancım da var, ben herkesi seviyorum. Gençleri de seviyorum, onlar da beni seviyor. Yola çıksam, parka çıksam hiç tanımadığım insanlar bile anne diyor selam veriyor. Ben de onlarla konuşurum, büyüğüyle de konuşurum, küçüğüyle de konuşurum. Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum' ifadelerini kullandı.

Yakınlarda emekli olan Berlin'in Aksaraylı Ayşe teyzesi, mutlu ve mütevazi bir yaşam sürdüğü mahallesinde bugünlerde sosyal medya fenomeni olmanın keyfini çıkarıyor.

Almanya

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