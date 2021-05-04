Akdeniz'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.02'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 66.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.



AKDENİZ'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!



Muğla ve Antalya'da da hissedilen son dakika Akdeniz deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında saat 18:02'de yerin 66.9 kilomerter derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.



