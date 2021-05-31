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Meteoroloji sağanak için saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun çok büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve olası olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Yaşam / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:22
Meteoroloji sağanak için saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Pazartesi günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORTA KARADENİZ'E KRİTİK UYARI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi, Giresun'un batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'NIN DOĞUSUNU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLİYOR

(01.06.2021 Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇOK SAYIDA İLE KRİTİK UYARI

(01.06.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Giresun


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