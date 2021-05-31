Kritik Kabine Toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Merakla beklenen normalleşme için ilk tarih olan 1 Haziran için kritik kabine toplantısı ve kabine kararları günü geldi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi normalleşme süreci açıklamasını yapması bekleniyor. İşte atılacak adımlar ve kademeli normalleşmede yeni kademeye dair son dakika ayrıntıları ve ipuçları



KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.



SON DAKİKA BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE



Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.



PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR



Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.



TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK



Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak



SALGIN KONTROL ALTINDA



Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.



KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI: Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.



GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON: Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.



BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK: Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.



YAZ ORTASINDA RAHATLAMA: BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak.



İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.



AŞIYA POZİTİF AYRIMCILIK



Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.



POZİTİF AYRIMCILIKLAR GÜNDEMDE



Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek.



KONSER SİNEMA TİYATRO...



Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.



Maske zorunluluğundaki esneme ile ilgili tam olarak yol haritası belirlenmedi. Kabinede değerlendirilecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı kararlar ile ilgili ikinci kademe normalleşme bu hafta başında belli olmuş olacak.