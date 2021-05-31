Firari FETÖ'cü yakalandı!

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan D.Ö. isimli zanlının, ilçede bulunduğu bilgisine ulaşıldı.



Ekipler Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. D.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.