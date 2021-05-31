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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias anlaşmayı duyurdu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor...

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias anlaşmayı duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmaktan mutluluk duyuyorum, Dendias'a daveti için teşekkür ediyorum. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dendias ile görüşmelerimizde bölgesel konularda konuştuk.

Atina'da Somut iş birliği projelerini hayata geçirmek konusunda mutabık kaldık. Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. Biz de daha önce AB üyesi olan Macarista, Sırbıstan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız bu mutabakt turizm sektörümüzde pozitif adımlar atacağız.
Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafında iradesi vardır. Türkiye
olarak Yunanistan ile ön koşulsuz görüşmeye her zaman hazırız.

Bakan Dendias'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı.Program listesi üzerinde anlaşma sağladık.

Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık. Testi negatif olan iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek.

Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum.

YunanistanMevlüt Çavuşoğlu


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