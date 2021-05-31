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Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! İşte o fotoğrafın hikayesi...

Dönemin Başbakanı Menderes’i 1959’de İngiltere dönüşü yüzbinler karşıladı. Polis Hidayet Korkmaz atı Karabiber ile halkı kontrol etmekle görevliydi. Menderesin aracı geçtiği anda Karabiber şaha kalktı. Ardından ise Menderes’in makam aracının kaputuna sertçe iniş yaptı...

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:03
Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! İşte o fotoğrafın hikayesi...

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle 81 ilde görev yapan 400 polis memurunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Başkan Tayyip Erdoğan, bu kapsamda açılan sergiyi gezdiği sırada 1958'de başkomiser Hidayet Korkmaz'ın atı Karabiber'i şaha kaldırdığı fotoğraf karesi dikkatini çekti.

O fotoğraf karesindeki Korkmaz ve atı Karabiber'in başka önemli bir olayın da kahramanı olduğu ortaya çıktı. Başbakan Adnan Menderes'in uçak kazasının ardından Türkiye dönüşü sırasında karşılamada görevli olan Korkmaz ve atı Karabiber fotoğraf karesinde olduğu gibi şaha kalktı ama bu sefer inişi Menderes'in makam arabasının üstüne oldu. Bu hikaye, Başkan Erdoğan'a gezi sırasında anlatıldı. Korkmaz bu anısının yanında teşkilata daire başkanlığı yapan oğlu Özer Korkmaz'ı da bıraktı.

1932 doğumlu Korkmaz, ilkokul bitirmesi üzerine babası tarafından Polis okuluna gönderilmişti. İstanbul Polis Okulu'nu 1958 yılında bitiren Korkmaz, yine İstanbul'a görevlendirildi. Görev dağılımı için polis memurları toplandığı Kafkasyalı olanların bir adım öne çıkması istenmesinin ardından Korkmaz ve birkaç arkadaşı öne çıktı. Ardından 'Kafkaslar iyi ata biner' diyerek öne çıkan polis memurları 'Atlı Polis Birliği'ne gönderildi. Korkmaz'ın atı Karabiber ile olan arkadaşlığı ve macerası da bu şekilde başladı.

Başbakan Menderes'in Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla Londra Antlaşması yapmak üzere 17 Şubat 1959'da İngiltere'ye gitmek için bindiği uçak, yoğun sis nedeniyle kaza geçirdi. Aralarında bakanların da bulunduğu 14 kişi öldü. Uçak kazasında mucize şekilde hafif yaralanarak kurtulan Başbakan Menderes, kazadan iki gün sonra, London Clinic'te gözetim altında tutulduğu hasta yatağında Londra Antlaşması'nı imzaladı. Ardından ertesi gün radyolarda yayınlanmak üzere Türk halkına hitaben duygusal bir konuşma yaptı.

KARABİBER ŞAHLANDI MENDERES ŞAŞIRDI

Mart başında taburcu olan Menderes'i Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'da havalimanında yüzbinlerce kişi karşıladı. Yol boyunca içinde bulunduğu aracı durduruldu, Menderes için kurbanlar kesildi. Menderes makam aracından kendisinin iyi olduğunu görmek isteyen mahşeri kalabalığa el sallayarak yoluna devam etmeye çalıştı. Menderes'in yol güzergahında polis Korkmaz'a atı Karabiber ile birlikte vatandaşın yola çıkmasını engelleme görevi verildi. Menderes, polis memuru Korkmaz'a yaklaştığı sırada inanılmaz bir olay yaşandı. Mahşeri kalabalık bir anda Menderes'i yakından görmek için yola dökülmeye başladı. Başkomiser Korkmaz atı Karabiber ile birlikte bunun önüne geçmeye çalıştı.


Toplumsal olaylara karşı eğitimli olan Karabiber, bir anda refleks göstererek Başbakan Menderes geçtiği sırada ön ayaklarını yerden keserek şaha kalktı. Kalabalık ve makam aracının ortasında kalan Karabiber, inecek yer bulamayınca Menderes'in içinde bulunduğu makam aracının ön kaputuna sert bir şekilde iniş yaptı. Menderes, olayın şaşkınlığını üzerinden atmasının ardından İstanbul'a her gelişinde kaldığı Park Otel'e ancak 4 saatte ulaşabildi. Emekli başkomiser Korkmaz geride bıraktığı birçok takdirname ve ödülün ardından 2019 yılında 89 yaşında hayatını kaybetti.



BABAM HEM ARKADAŞIM HEM MESLEKTAŞIM

Korkmaz, kendisi gibi bu vatana bir polis daha kazandırdı. Çok sevdiği, onurla ve gururla taşıdığı üniformayı oğlu Özer Korkmaz'ın da taşımasını çok istiyordu. Çocukluğu babasının görev aldığı karakollarda geçiren Özer, 1987 yılında girdiği Polis Koleji sınavında 5 bin kişi içinde 83'ü olarak babasının ve kendisinin çok istediği polisliğe adım attı. Türk Polis Teşkilatı'nda önemli görevlerde bulunan Özer Korkmaz, İstanbul, Van, Duşanbe Büyükelçiliği Misyon Görevi, Ankara, Artvin, Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve EGM Teftiş Kurulu Başkanlığının ardından EGM Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire ve Hudut Kapıları Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor.

1.Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz, mesleğe ilk başladığında babası Hidayet Korkmaz'ın desteğini hep hissettiğini aktardı. Mesleğe adım attığında baba Korkmaz'ın tek söylediği şey ise 'Her zaman dürüst ol' öğüttü oldu. Özer Korkmaz, 'Benim çocukluğum babamın görev yaptığı karakollarda geçti. Babam polis olmamı çok istiyordu. Bende sınava girerek polis oldum. Göreve ilk başladığım yıllarda her konuda desteğini aldım. Bir şey ile karşılaştığımda, çözemediğimde arayıp ne yapmam gerektiğini sordum. Evrak hazırlamam gerekiyor onu yapamadığımda arayıp 'bu nasıl yapılıyor' diye sorardım. Babam benim hep arkadaşım hem de meslektaşımdı. Dışarda birçok olayla karşılaşıyorsun ailene bunları anlatamıyorsun. Ama ben çok şanslıydım. Yaşadıklarımı meslektaşım olan babama rahatça anlatabiliyor ve üstümdeki yükü atabiliyordum' dedi.

İngiltereAdnan Menderes


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