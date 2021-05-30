Bir deneme konseri de Fransa'dan

Fransa'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle başkent Paris'te “Indochine” adlı müzik grubunun konseri gerçekleşti.



5 BİN KİŞİLİK DENEY KONSERİ



Bercy Spor Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve "Deney-konser" olarak adlandırılan etkinliğe 5 bin kişi katıldı. Konsere katılımda maske ve test zorunluluğu bulunurken, sosyal mesafe kuralları ise uygulanmadı.



Konser, salgının hızının kesildiği Fransa’da ülkenin ne kadar normale dönebileceğini görmek için bir anlamda test olarak görülüyor. Fransızlar, bu sayede bir çeşit filyasyonla (temaslı takibi) konsere gidenler ve gitmeyenler arasında salgının ne kadar arttığını ölçmeyi hedefliyor.