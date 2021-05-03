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YPG/PKK’nın insanlık dışı vahşeti bir kez daha ortaya çıktı! Tecavüz edip canlı bomba yaptılar

ABD ve Batı’nın her fırsatta koruma altına aldığı terör örgütü YPG/PKK’nın bir kez daha insanlık dışı vahşeti ortaya çıktı. Teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı canlı bomba olmaya zorladı

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:49
YPG/PKK’nın insanlık dışı vahşeti bir kez daha ortaya çıktı! Tecavüz edip canlı bomba yaptılar

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler tecavüz ettikleri 17 yaşındaki kızı, aldıkları video kayıtlarını yakınlarına göstermekle tehdit ederek canlı bomba olmaya zorladı. Terör örgütünün işgal ettiği Münbiç ilçesinde yaşayan Rakkalı 27 yaşındaki N.M. ile amcasının 17 yaşındaki kızı R.M, geçen haftalarda bombalı saldırı için gönderildikleri Afrin'de güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklandı.

N.M. ve R.M, Andolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kanlı eylemlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerini anlattı.

TEHDİT ETTİLER

N.M, Münbiç'teki "Hacı" kod adlı bir teröristin, amcasının kızıyla Afrin'de birine teslim etmek üzere bir eşya iletmeleri karşılığında 1500 dolar vermeyi teklif ettiğini söyledi. Teklifi kabul etmediklerini kaydeden N.M, bunun üzerine "Hacı" kod adlı teröristin, amcasının kızına tecavüz ederek video kaydını aldığını belirtti.
N.M, kendilerine verilen eşyanın bomba olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Münbiç dışına gitmek istemediğimiz için önce kabul etmedik" dedi. Teröristin, teklifi kabul etmemeleri halinde videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ifade eden N.M, "Küçük çocuklarım ve eşimin hasta olduğunu söyleyerek kabul etmedim.
'Ya gidersin ya da bu videoyu yayınlarım. Aileniz, adınız her şeyiniz karalanır' dedi. Mecburen aynı gün gidip geleceğimiz konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. N.M, ertesi gün Afrin'e doğru yola çıktıklarını belirterek, "Yola çıkmadan önce üzerlerimize ağır bir yelek giydirdiler.

İkimize ayrı telefon verdiler. 'Bu telefon üzerinden irtibat kuracağız' demişti" şeklinde konuştu. N.M. kendilerine telefonla verilen direktifleri yerine getirmediklerini ve daha sonra güvenlik güçlerinin kendilerini yakaladığını aktardı.


Suriye

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