Türkiye'den Libya çıkarması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik etti.



ORTAK BASIN AÇIKLAMASI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 'Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz.' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz' dedi.



Çavuşoğlu şunları söyledi:



Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız.



Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var batısı şile, doğusu ile, güneyi ile Libya bizim için mukaddes bir ülkedir' diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğü,, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını ilke edindik ve önem verdik. Biz kalıcı barış, istikrara, refah için yoğun çaba sarf ettik. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus'a saldırılar kaşsısında Libya'nın meşru hükümeti, dahil bazı ülkeleri biz dahil etti. Sadece, bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi' ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:



'Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi. Yine özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümetinin kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim Mutabakat Zaptı çerçevesinde eğitim ve danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle, bu ülkedeki para karşılı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Biz Ankara'daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda bu mutabakat zaptlarına anlaşmalara sağlık kaldığımızı teyit ettik. Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz. Bugün deniz yetki alanları anlaşmalarımızı ve bundan sonra atacağımız adımları birlikte ele alma imkanımız oldu. Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya'daki yatırımları, ikili ticaretimizi de görüştük. Başbakan Dibeybe İstanbul'da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya'ya dönmesi konusunu da birlikte değerlendiriyoruz, bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu yıl içinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ikincisini ve Karma Ekonomik Toplantısını gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Necla Hanım'ın da söylediği gibi Libya'nın COvid-19 ile mücadelesine destek veriyoruz. TBMM'de Libya Dostluk Kurulu oluşturuldu ve emekli bir büyükelçimiz, Libya'da diplomat olarak çalışmış Denizli milletvekilimiz Ahmet Yıldız, Dostluk Grubu Başkanı oldu.'