Sağanak geliyor! Aman dikkat...!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında yarın için yurt genelinde sıcaklıkların azalacağı ifade edildi.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.



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