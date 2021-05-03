Sağanak geliyor! Aman dikkat...!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarın yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında yarın için yurt genelinde sıcaklıkların azalacağı ifade edildi.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
.