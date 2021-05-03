İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da kaç milyon doz aşı yapıldı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82'ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51'e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.'





