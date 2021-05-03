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Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki: Aklı sıra tehdit ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; “6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış." ifadelerini kullandı.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47
Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki: Aklı sıra tehdit ediyor

İletişim Başkanı fahrettin Altun, Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki verdi. Altun açıklamalarında; '6-8 Ekim Olayları'nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış.' dedi...

Altun'un açıklamaları şu şekilde;

BELLİ Kİ KUKLASI OLDUĞU PKK'DAN BU YÖNDE BİR EMİR ALMIŞ.

'6-8 Ekim Olayları'nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış.




BUNLARIN ELİNDE BİNLERCE İNSANIMIZIN KANI VAR

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

CANINA KIYDIĞINIZ HER YASİN'İN HESABINI VERECEKSİNİZ

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.

Selahattin Demirtaş

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