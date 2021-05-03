USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

DSÖ'den korkutan açıklama!

Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son iki haftada görülen vaka sayısının salgının ilk altı ayına kıyasla daha fazla olduğunu açıkladı. Vakaların yarısı ise Hindistan ve Brezilya'da görüldü.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 22:07
DSÖ'den korkutan açıklama!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde son iki haftada salgının ilk altı ayına kıyasla daha fazla koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

VAKALARIN YARISI BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DAN! 

Hindistan ve Brezilya'daki vakaların geçen hafta tespit edilen koronavirüs vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, 'Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var' ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Brezilya'da olanların herhangi bir ülkede de olabileceğini belirten Ghebreyesus, 'DSÖ'nün Covid-19 salgınının başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir' dedi.

Hindistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement