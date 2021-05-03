DSÖ'den korkutan açıklama!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde son iki haftada salgının ilk altı ayına kıyasla daha fazla koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.



VAKALARIN YARISI BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DAN!



Hindistan ve Brezilya'daki vakaların geçen hafta tespit edilen koronavirüs vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, 'Ancak dünyanın her yerinde çok hassas bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var' ifadelerini kullandı.



Hindistan ve Brezilya'da olanların herhangi bir ülkede de olabileceğini belirten Ghebreyesus, 'DSÖ'nün Covid-19 salgınının başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir' dedi.