Biyoenerji tesisinde korkutan yangın!

Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı. Tesisin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.



Bir anda büyüyen yangına Çay, Bolvadin ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Onlarca metre yükselen alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.



