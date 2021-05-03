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Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale

Brüksel'deki bir parkta korona salgını önlemlerine karşı gelerek parti düzenlemek isteyen yüzlerce genç, polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Dünya / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:05
Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, daha önce 1 Nisan'da 'şaka' olarak duyurulan ancak binlerce gencin bir parkta buluşmasına neden olan 'La Boum' adlı müzik festivali ve partinin ikincisi yine aynı yerde düzenlenmek istendi.

Sosyal medyada örgütlenen gençlerin bu planının ardından, Brüksel polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

POLİS ÇAĞRI YAPTI

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurulara karşılık polis, Kovid-19 salgın önlemlerini gerekçe göstererek gençlerin parkta buluşmaması için çağrı yaptı.

Buna rağmen 'özgürlük' sloganları atan yüzlerce genç, parkta bir araya geldi. Polisin çağrısına rağmen parktan ayrılmayan gençlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Bazı gruplar, polise havai fişek ve şişe atarak karşılık verdi.




BAZI GÖSTERİCİLER YARALANDI

Gençleri parktan çıkarmak için atlı ve motosikletliler dahil yüzlerce polis, çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı. Olaylar sırasında orantısız müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı, çok sayıda genç de gözaltına alındı.

1 Nisan'da aynı yerde 'şakayla başlayan' ancak gerçeğe dönüşen 'La Boum' partisine de polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralanmıştı.

Belçika

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