Ankara ve İstanbul'u o listede geriye düşürdüler!

Her fırsatta vatandaşa hizmet yerine eziyet eden CHP'li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin şehirleri nasıl yaşanmaz hale getirdiklerinin bir belgesi daha ortaya çıktı.



ANKARA 10 SIRA İSTANBUL 8 SIRA GERİYE DÜŞTÜ!



2020 Global şehirler endeksi raporu açıklandı. Açıklanan raporda İstanbul ve Ankara şehirlerinin oldukça geriye düştüğü görüldü. CHP'li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyelerin ne kadar kötü bir yönetim sergiledikleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 2020 sıralamasında Ankara 10, İstanbul ise 8 sıra geriye düştü.



Hiçbir şey yapmadıkları halde algı yönetimleri ile iş yapıyormuş gibi görünmeye çalışan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.









