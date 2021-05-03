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AB'den gevşeme sinyali!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye etti.

Dünya / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 20:13
AB'den gevşeme sinyali!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada; AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB'ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulundu.

Komisyonun önerisi üye ülkelerce kabul görürse AB tarafından onaylanmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının iki dozunu da yaptıran kişiler AB ülkelerine seyahat edebilecek. Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması istenecek.

AB'nin şimdilik onayladığı aşılar; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson. Avrupa İlaç Ajansında (EMA) Curevac, Novavax ve Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu aşılar için henüz onay başvurusu yapılmadı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) acil kullanım izni listesine ekleyeceği aşıları olanlara da seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği planlanıyor.

Vaka sayısı az olan 7 ülkeden AB'ye serbest seyahatler de devam edebilecek. Bu ülkeler; Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Çin. Çin'e mütekabiliyetin teyit edilmesi halinde izin verilmesi planlanıyor. Ayrıca bu ülkelerden gelenlere karantina uygulaması ve test zorunluluğu bulunuyor.

AB Komisyonu, bu ülkeler dışında başka ülkelerden de AB'ye gelişlere izin verilmesi için epidemiyolojik duruma ilişkin kriterlerin gevşetilmesini önerdi. Böylece salgın durumu olumlu seyreden ülkelerden de gelişler için kriterler yeniden belirlenebilecek.

AB Komisyonu, koronavirüsün varyantlarının ortaya çıktığını hatırlatarak bunlara karşı 'acil fren' mekanizması önerdi. Bu kapsamda; varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak.

AB Komisyonunun önerisinin hayata geçebilmesi için AB üyesi ülkelerin temsil edildiği AB Konseyinde tartışılması kabul edilmesi gerekiyor. AB Konseyinin teklifi kabul etmesi durumunda öneriyi uygulamak üye ülkelere bırakılıyor. Ayrıca AB Konseyinin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak ülkelerin bulunduğu listeyi 2 haftada bir güncellemesi öngörülüyor.

AB'nin aşı sertifikasının hayata geçmesiyle aşı olunduğuna dair kanıtın sertifikalarda bulunması gerekecek. AB'nin aşı sertifikası teklifine göre; AB'ye seyahat edecek kişiler AB ülkelerinden aşı sertifikası almak üzere başvuru yapabilmesi öngörülüyordu. AB'nin aşı sertifikası yoksa AB tarafından tanınan bir sertifika da geçerli olabilecek.

AB'nin aşı sertifikası operasyonel olana kadar AB üyesi olmayan ülkelerden alınacak aşı olunduğuna dair belge; gerçek olması, geçerliliği ve tüm gerekli bilgileri içerip içermediği göz önünde bulundurularak kabul edilebilecek.

Aşı olan kişiler, beraberlerinde aşı olmamış çocuklarıyla seyahat edebilecek. Ancak çocukların son 72 saat içinde alınmış bir negatif test sonucu göstermeleri gerekecek. Üye ülkeler ayrıca ülkeye girişlerde çocukların tekrar test yaptırmalarını isteyebilecek.

TaylandSingapurGüney KoreYeni ZelandaAvustralya

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