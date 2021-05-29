İstanbul'da 7 ilçede 13 saat su kesintisi!

İSKİ, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamada, 'Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir' denildi.



Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:



- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.



- Sancaktepe ve Üsküdar'da: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.