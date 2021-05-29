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Halk TV'de normalleşme özlemi

Halk TV'de gündemi yorumlayan İsmail Saymaz, koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanma dönemlerinde en çok meyhaneye gitmeyi özlediğini söyledi.

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:03
Halk TV'de normalleşme özlemi

Halk TV'de Umut Yertutan'ın sunduğu Perdenin Önü Arkası programında gazeteciler İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek, İpek Özbey ve Hakan Çelenk gündemi yorumladı.

Gündeme ilişkin birçok konunun ele alındığı programda, 1 Haziran'dan sonra beklenen normalleşme dönemi de değerlendirildi.

Yertutan, İsmail Saymaz'a bu karantina dönemleri nedeniyle, normal hayatta en çok neyi özlediğini sordu.

"MEYHANEYE GİTMEYİ ÖZLEDİM"
Saymaz, en çok meyhaneye gitmeyi, bir akşam sofrası kurmayı özlediğini söyledi.

İsmail Saymaz, "Meyhaneye gitmeyi özledim tabi, güzel bir akşam sofrası kurmayı özledim. Maalesef iktidar, siyasal islamcı refleksleri nedeniyle içkiyi, alkolü tekel büfesinden alıp eve götürmeyi bile salgın için bir risk göstermeye çalışıyor. Yani o yüzden içkiye üstü kapalı savaş açmış durumda. Sigarayı bile temel gıda maddesi kapsamına alıp, gayrimüslimlerin ibadet diye tükettikleri şarabı bile yasaklayacaklardı. O nedenle akşamcılığı özledim, bir meyhaneye gitmeyi özledim. Bunu ilk fırsatta yapacağım." ifadelerini kullandı.


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