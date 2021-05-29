USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

FETÖ’cülerin 'hijyen' evlerine baskın

Tamamı Polis Akademisi’nden atılan FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 46 adrese baskın düzenlendi. Ankesörlü hatları kullanan şüphelilerin saklandıkları hücre evlerine “Hijyen Evi” adını verdikleri belirlendi

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:13
FETÖ’cülerin 'hijyen' evlerine baskın

İstanbul başta olmak üzere 6 il dün FETÖ operasyonlarıyla sarsıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisi kapatıldıktan sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde terör örgütü FETÖ ile irtibata devam eden 46 şüphelinin yakalanması için dün 56 adresi bastı.

Çok sayıda gözaltı var. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tamamı Polis Akademisi'nden atılan şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun, ankesör ve sabit kontörlü telefon hattı kullanılarak ardışık arama yapan örgüt üyesi emniyet mensuplarına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin kullandığı örgüte ait evlere ise 'Hijyen Evi' adı verildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Batman merkezli iki ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda, Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli biri yarbay, biri yüzbaşı, 2 astsubay, biri de eski askeri okul öğrencisi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de de, örgüt imamlarının ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları 4 şüpheli tutuklandı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement