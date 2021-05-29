Çamlıca Kulesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Büyük Camii'ni bitirdik. Caminin bitmesi ile birlikte caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye bunun gayreti ve hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu adalara mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak bunu da düşündük. Sonunda dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyizi yerleştirebiliriz. Yüz kadar olur mu, olur. Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık, ciddi manada bunun üzerinde durduk. Sonunda hakikaten dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarı ile hayata geçirmiş oldu.



'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR, İSPAT EDECEKSİN'



Sevindiğimiz bir başka boyut 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması. Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri de kutluyoruz, hayırlı olsun. Tek vericiye geçtiğimiz bu dönemde görüntü kirliliğine son verildi. Şartların uygun olduğu yerlerde başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada... AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile ortaya koymuş bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, ispat ile oluyor. Bunu yapan biziz. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar, yıktılar biz ise anında oralara diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İspat edeceksin, biz bunu yaptık.



'İSTANBUL'UN EN YÜKSEK YAPISI'



Deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı ünvanına sahiptir. Dünyada ilk kez 100 radyonun frekansı karışmadan bir yayın yapılabilecek. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum.



'CHP İLE ARAMIZDAKİ FARK BU'



CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu.



'BU ŞEHRİN CEFASINI, SEFASI KADAR ÖPÜP BAŞINIZA KOYMUYORSANIZ BU ŞEHRİ HAK ETMİYORSUNUZ DEMEKTİR'



İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor. Anlamıyorlar.



Son etabını açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu, sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? İstanbul2daki yatırımlar sadece İstanbul'a mı değer üretiyor. Buradaki her olumlu hizmetin etkisi dalga dalga Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için bu şehre kalpten bir aşkla bağlı olmak gerekir. İstanbul'u seyrederken yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, kalbiniz gördüğünüz eksikliklerle sıkışmıyorsa bu şehir hak etmiyorsunuz demektir. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklı cefasını, sefası kadar öpüp başınıza koymuyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Simidi, balığı, tavuklu pilavı, sokaklarındaki tüm lezzetleri ile yaşamıyorsanız, bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Çay ve simidi, belediye başkanlığım döneminde İstanbulluya nerede ikram ettik biliyor musunuz? Hemen şurada, Çamlıca'da... Rabbim'in verdiği her nefesi şehrimize hizmet için kullanmak görevimizdir. Kuelmizin hayırlı olmasını diliyoruz.