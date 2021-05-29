Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.