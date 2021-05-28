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Teröre pençe darbesi! 16 hain listeden eksildi

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11, Suriye’nin kuzeyinde ise 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte operasyonun çarpıcı ayrıntıları ve listeden eksilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen ağır darbenin tüm son dakika detayları

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 09:04
Teröre pençe darbesi! 16 hain listeden eksildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SON DAKİKA 11 TERÖRİST İÇERİDE

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

5 TERÖRİST DIŞARIDA

Milli Savunma Bakanlığı son dakika paylaşımında Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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