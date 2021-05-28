Teröre pençe darbesi! 16 hain listeden eksildi

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11, Suriye’nin kuzeyinde ise 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte operasyonun çarpıcı ayrıntıları ve listeden eksilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen ağır darbenin tüm son dakika detayları
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok" ifadesiyle yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin kara ateş destek vasıtaları ve komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
SON DAKİKA 11 TERÖRİST İÇERİDE
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
5 TERÖRİST DIŞARIDA
Milli Savunma Bakanlığı son dakika paylaşımında Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.